الامارات | عربي يرتكب فعلاً فاضحاً في مركز تجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن عربي يرتكب فعلاً فاضحاً في مركز تجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت محكمة الجنايات في دبي شاباً عربياً يبلغ من العمر 27 عاماً ارتكب فعلاً فاضحاً داخل أحد المراكز التجارية بغرابة شديدة، وقضت بتغريمه ألف درهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تواجد المتهم بأحد المحلات المعروفة داخل مركز تجاري، وقيامه بفعل غريب رغم إدراكه جيداً بوجود كاميرات مراقبة تغطي المكان كلياً، وتم رصده من قبل موظفي الأمن، واقتياده إلى المكان المخصص للأمن، ومن ثم إبلاغ الشرطة التي حضرت وألقت القبض عليه وتم نقله إلى مركز الشرطة المختص.

وبسؤاله في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة أقر المتهم بجريمته وقيامه بارتكاب فعل فاضح عبارة عن تعرية جزء من جسده، كما مثل أمام المحكمة وكرره اعترافه مطالباً باستعمال الرأفة ومتعهداً بعدم ارتكاب هذا الفعل مجدداً، فقضت المحكمة بتغريمه ألف درهم.

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