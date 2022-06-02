الامارات | «الصحة» تعلن تسجيل 4 حالات لجدري القردة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن تسجيل 4 حالات لجدري القردة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تسجيل أربع حالات جديدة بالدولة لجدري القردة، وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض.

وتؤكد الوزارة أن مرض جدري القردة هو مرض فيروسي معدٍ، إلا أن سبل انتشاره محدودة، مقارنة بفيروس «كوفيد-19»، وتعد أبرز طرق انتقال العدوى من إنسان لآخر هي عن طريق ملامسة سوائل الجسم والرذاذ التنفسي، وملامسة الآفات الجلدية لشخص مصاب، وتلامس الأسطح الملوثة بوسائل المصاب، أو عن طريق المشيمة من الأم الحامل لجنينها.

وتوصي وزارة الصحة ووقاية المجتمع أفراد المجتمع بضرورة اتباع كل إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وأخذ التدابير الوقائية اللازمة عند السفر والتجمعات.

وتطمئن الوزارة أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية بالدولة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي للأوبئة والأمراض المعدية.

كما تدعو الوزارة الجمهور إلى متابعة المستجدات والإرشادات التي تصدر من الجهات الصحية، وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة.

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