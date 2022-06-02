الامارات | شرطة الشارقة تكافح سرقة محتويات المركبات بـ «مقتنياتك.. مسؤوليتك»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تكافح سرقة محتويات المركبات بـ «مقتنياتك.. مسؤوليتك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أمس، حملة توعية بعنوان‏ «مقتنياتك‏‎..‎ مسؤوليتك»‏، بالتعاون مع مركز توجيه، وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وتستمر الحملة حتى نهاية يونيو الجاري.

وأكد مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، العقيد يوسف عبيد بن حرمول، ‏أن الحملة تهدف إلى تعزيز التدابير الوقائية الخاصة بالحد من سرقة محتويات المركبات، انسجاماً مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى تعزيز الأمن والأمان، وذلك عبر نشر مواد فيلمية بثلاث لغات: العربية، والإنجليزية، والأردو، في مختلف قنوات التواصل الاجتماعي لشرطة الشارقة وشاشات العرض الإلكترونية المنتشرة في الإمارة.

ودعا بن حرمول أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعاون مع الجهات الأمنية، للحد من السلوكيات التي ‏تُهيئ الظروف لسرقة محتويات المركبات، مطالباً بعدم ترك الممتلكات الثمينة داخل المركبة بشكل مكشوف، ما يشجع أصحاب النفوس الضعيفة على السرقة.

وتحرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تعزيز الوعي الأمني بين أفراد المجتمع، من خلال التوعية ببعض الظواهر والسلوكيات السلبية، التي تظهر بين حين وآخر، ومن تلك الظواهر السلبية إقدام أصحاب النفوس ضعيفة على جرائم سرقة المقتنيات من داخل المركبات، التي يغفل أصحابها عن اتخاذ الإجراءات الوقائية لحمايتها من تلك الجرائم، ومن تلك الإجراءات تجنب ترك المقتنيات الثمينة داخل المركبة عند مغادرتها بشكل مكشوف.

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