الامارات | أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت محكمة الجنايات في دبي عاطلاً (خليجياً)، صدم باب مزرعة شقيقه بسيارته متسبباً في إتلافه، وذلك بعد أن حاول الدخول إليها وشاهد العامل بالداخل، وحين طلب منه فتح الباب، أخبره بأن شقيقه (المجني عليه) طلب منه عدم السماح بدخول أي شخص، فبادر إلى اقتحام المزرعة عنوة، وكسر الباب بالسيارة، متسبباً في إتلافه، فأبلغ شقيقه الشرطة، ومن ثم أحيلت الواقعة إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات التي وجهت إليه تهمة إتلاف ممتلكات الغير عمداً، وانتهاك حرمة ملك الغير خلافاً لإرادته، وقضت بتغريمه مبلغ 3000 درهم.

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