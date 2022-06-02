الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مطار

أثنى مسافر عبر مطار الشارقة الدولي على ما وصفه بسرعة تجاوب موظفة بقسم الاستعلامات في «طيران العربية» مع استفساراته بشأن حجز تذاكر السفر، والعروض التي تقدمها الشركة لعملائها.

فحص

لاحظ قارئ في عجمان قيام بعض المراكز الخاصة بفحص «كوفيد-19» في الإمارة بفرض رسوم فحص «بي سي آر» على طلبة المدارس، بعدما كانت تقدم هذه الخدمة مجاناً للطلبة، للتخفيف عن أسرهم، إذ إن رسوم الفحص تشكل عبئاً على ميزانياتهم.

جمهور

تساءل مراقبون عن سبب غياب الجمهور الإماراتي عن ملعب زعبيل، خلال مباراة المنتخب الأخيرة الودية أمام منتخب غامبيا استعداداً للقاء الحاسم المرتقب أمام أستراليا، في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2022 في قطر.

مدرسة

أوقفت مدرسة المدينة في عجمان استقبال أولياء الأمور الراغبين في الحصول على الزي المدرسي للعام الدراسي الجديد، وخصصت يوماً واحداً فقط لاستلام الملابس، بعد الزحام الشديد.

أكياس

أبدى متسوقون اندهاشهم من غلاء أسعار الشنط القماشية في مراكز التسوق، على خلفية قرار إلغاء الأكياس البلاستيكية، حيث وصل سعر شنطة القماش العادية إلى تسعة دراهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news