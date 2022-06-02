الامارات | «المعاشات» تقيم اللياقة الصحية للعمل عبر موقعها الإلكتروني

شكرا لقرائتكم خبر عن «المعاشات» تقيم اللياقة الصحية للعمل عبر موقعها الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إطلاق خدمة «تقييم اللياقة الصحية للعمل» عبر موقعها الإلكتروني.

وتتيح الخدمة تقديم طلبات تقييم اللياقة الصحية للعمل للعاملين إلى الهيئة مباشرة، بدلاً من اللجنة الطبية المختصة.

ومن شروط الحصول عليها أن يكون المؤمن عليه (المشترك) على رأس عمله، وخاضعاً لأحكام قانون المعاشات الاتحادي وتعديلاته.

وتشمل المستندات المطلوبة عند التقديم تقريراً طبياً من مستشفى حكومي في الدولة، لا يتجاوز تاريخ إصداره ستة أشهر، ونسخة من الفحص الطبي عند التعيين، وصورة من الهوية سارية المفعول، وصورة حديثة لصاحب الطلب.

ويجب عرض حالة المؤمن عليه على اللجنة الطبية المختصة، وهو على رأس عمله، وليس بعد انتهاء خدماته.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news