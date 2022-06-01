الامارات | وفاة طالبين وإصابة ثلاثة في حادث أثناء توجههم للمدرسة بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طالبين وإصابة ثلاثة في حادث أثناء توجههم للمدرسة بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع حادث سير، صباح اليوم الأربعاء، راح ضحيته طالبان في مدارس الإمارات الوطنية، فيما أصيب ثلاثة آخرون، وذلك أثناء ذهابهم إلى المدرسة في مجمع الشارقة.

ونعت مدارس الإمارات الوطنية ببالغ الحزن والأسى الطالبين علي ناصر علي الحافري الكتبي من الصف السادس، ومحمد سيف علي الحافري الكتبي من الصف الرابع، اللذين انتقلا إلى رحمة الله إثر حادث سير أليم أثناء ذهابهما إلى المدرسة فرع مجمع الشارقة صباح أمس 1 يونيو.

وقالت، في بيان لها: «تتقدم أسرة مدارس الإمارات الوطنية لعائلة الطالبين بالتعزية، داعيةً المولى عز وجل أن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان».

وتابعت: «كما ندعو الله بالشفاء العاجل للطلبة خليفة علي سالم الزحمي من الصف الخامس، والطالبة علياء ناصر علي الحافري الكتبي من الصف الأول، والطالبة موزة ناصر علي الحافري الكتبي من رياض الأطفال لإصابتهم في هذا الحادث».

وفور وقوع الحادث، تم نقل جميع المصابين والسائق إلى مستشفى الذيد بالشارقة، حيث توفي الطفلان- وهما أبناء عم- فيما يعد أحدهما الابن الوحيد لوالديه.

وأكد مدير مجمع إمارة الشارقة بمدارس الإمارات الوطنية، فضيل الأحمد لـ«الإمارات اليوم»، أن الحادث وقع صباح أمس، أثناء حضور الطلاب بسيارة خاصة إلى المدرسة.

وأضاف الأحمد: «شعرنا بالصدمة عقب معرفتنا بالحادث، وعبّرنا عن خالص أسفنا وألمنا لفقدان اثنين من أبنائنا الطلاب، وندعو بالشفاء العاجل للطلبة الثلاث المصابين في الحادث، متمنين لهم سلامة العودة».

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