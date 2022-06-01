الامارات | رئيس الدولة و نائبه يهنئان رئيس جمهورية الفلبين المنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة و نائبه يهنئان رئيس جمهورية الفلبين المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى فخامة فيرديناند ماركوس بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الفلبين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس فيرديناند ماركوس.

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