الامارات | "3 درجات" زيادة متوقعة.. "الأرصاد" يحدّد موعد بداية فصل الصيف في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن "3 درجات" زيادة متوقعة.. "الأرصاد" يحدّد موعد بداية فصل الصيف في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الثلث الأخير من شهر يونيو الجاري، وتحديداً يوم 21 سيشهد تعامد الشمس ظاهرياً على مدار السرطان (23.27 درجة شمالا)، حيث تشهد الدولة أطول نهار في السنة، وبالتالي تزداد درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة إيذاناً ببدء فصل الصيف، حيث تزداد متوسطات درجات الحرارة خلال شهر يونيو عن شهر مايو الماضي بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية تقريباً.

وذكر المركز، أنه خلال هذا الشهر سيضعف ويتراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة، وتؤثّر المنخفضات الحرارية على المنطقة، حيث يمتد تأثير المنخفض الهندي الموسمي الممتد على الدولة من جهة الشرق على أغلب فترات الشهر، كما تظهر كميات من السحب أحياناً على بعض المناطق، مع احتمالات تكوّن السحب الركامية على الجبال الشرقية في ساعات ما بعد الظهر، وتزداد فرص تكون السحب الركامية مع تقدم الأيام في هذا الشهر قد يتخللها سقوط أمطار.

وأوضح أن نسبة الرطوبة تقل فى الهواء قليلاً خلال هذا الشهر بالمقارنة بشهر مايو ، خاصة النصف الثاني منه، حيث تضعف فرص تشكل الضباب والضباب الخفيف ويقل تكرار حدوثه خاصة في النصف الثاني من الشهر.

ووفقاً للإحصاءات المناخية والسجلات التاريخية الخاصة بشهر يونيو، فقد يتراوح متوسط درجة الحرارة، ما بين 33 و 35.7 درجة مئوية، ويبلغ متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 39.7 و 42.7 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 26.6 و 29.2 درجة مئوية، فيما بلغت أعلى درجة حرارة عظمى خلال شهر يونيو 52 درجة مئوية في منطقة "الياسات" سنة 2010، فيما سُجلت أقل درجة حرارة 14.1 درجة مئوية على "ركنه" سنة 2004.

وأشار المركز إلى أن متوسط سرعة الرياح خلال هذا الشهر يبلغ 13 كم/ساعة، منوهاً إلى أن أعلى سرعة رياح بلغت 125.2 كم/ س في "جبل مبرح" سنة 2010، وأعلى هبّة رياح بلغت سرعتها 125.2 كم/س في "جبل مبرح" سنة 2010 أيضاً، فيما بلغ متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 43%، ومتوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 62 % إلى 87 %، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 14 % إلى 27 %.

وبحسب المركز فقد كانت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية، هي 2021 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 12 أيام ضباب و 6 أيام ضباب خفيف، بينما كانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 44.0 ملم على "وتييد" في سنة 2007.

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