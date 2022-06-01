الامارات | شرطة الشارقة تطلق حملة "مقتنياتك مسؤوليتك" للحد من سرقة محتويات المركبات

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تطلق حملة "مقتنياتك مسؤوليتك" للحد من سرقة محتويات المركبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة اليوم حملة توعوية بعنوان‏ "مقتنياتك‏‎..‎مسؤوليتك"‏ بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مركز توجيه، وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وتستمر الحملة حتى نهاية يونيو الجاري.

وأكد مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة لشرطة الشارقة، العقيد يوسف عبيد بن حرمول، ‏أن الحملة تهدف إلى تعزيز التدابير الوقائية الخاصة بالحد من سرقة محتويات المركبات بنشر التوعية الشاملة بشأنها انسجاماً مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز الأمن والأمان وذلك عبر نشر مواد فيلمية توعوية بثلاث لغات العربية، والإنجليزية، والأردو في مختلف قنوات التواصل الاجتماعي لشرطة الشارقة وشاشات العرض الإلكترونية المنتشرة بالإمارة.

ودعا بن حرمول أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعاون مع الجهات الأمنية، للحد من السلوكيات التي ‏تُهيئ الظروف لسرقة محتويات المركبات، منوهاً إلى عدم ترك الممتلكات الثمينة داخل المركبة بشكل مكشوف، والذي هو دافع مشجع لأصحاب النفوس الضعيفة بالسرقة.

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