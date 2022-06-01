الامارات | مدير قطاع الأمن الجنائي يستقبل المتعاملين في مركز شرطة فلج هزاع

شكرا لقرائتكم خبر عن مدير قطاع الأمن الجنائي يستقبل المتعاملين في مركز شرطة فلج هزاع والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي اللواء محمد سهيل الراشدي الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وإسعادهم، وتحقيق رفاهية المجتمع من خلال العمل المستمر والتدريب ونشر الجودة والتميز المؤسسي وتعزيز ثقافة الولاء مشيداً بالتعاون مع الشركاء بما يعزز الصورة الحضارية لشرطة أبوظبي .

وشارك في انجاز معاملات المتعاملين خلال زيارة لمركز شرطة فلج هزاع بمدينة العين ضمن مبادرة "في الميدان" الحكومية حيث استقبل عدد منهم للوقوف على احتياجاتهم وتوقعاتهم من خدمات مركز الشرطه المقدمة لهم ، ومؤكدا على اهتمام شرطة أبوظبي بسرعة وجودة إنجاز الخدمات وإسعاد المتعاملين، والسعي المستمر إلى تبني مبادرات تطويرية للارتقاء بالخدمات المقدمة.

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