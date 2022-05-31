الامارات | سيف بن زايد يلتقي رئيس مدغشقر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى الفريق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في دبي رئيس جمهورية مدغشقر أندريه راجولينا، الذي يزور الإمارات حالياً.

محمد يوسف

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