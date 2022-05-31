الامارات | حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج دورة الدفاع الوطني التاسعة

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج دورة الدفاع الوطني التاسعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أهمية الدور الاستراتيجي لكلية الدفاع الوطني بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، في تأهيل وإعداد نخبة من الكوادر المؤهلة للمشاركة في تعزيز مسيرة التطوير والبناء والتقدم في دولة الإمارات وتأكيد ريادتها على كافة الأصعدة وفي مختلف المحافل سعياً للوصول بالوطن إلى أعلى مراتب التميز من خلال فهم عميق وشامل للمتغيرات المحيطة وإلمام بأفضل السبل التي تضمن التعامل معها بأسلوب يكفل الاستفادة الكاملة مما تحمله من فرص.

جاء ذلك خلال حضور سموه حفل تخريج دورة الدفاع الوطني التاسعة 2021- 2022 الذي أقيم اليوم (الثلاثاء) في قصر الإمارات في أبوظبي.

ونوّه سمو ولي عهد دبي بالدور الوطني الرفيع للقوات المسلحة الإماراتية ومسيرتها المشرفة الزاخرة بالإنجازات، ورسالتها المتركزة على حماية مقدرات الوطن وصون مكتسباته، وتأكيد الإسهامات الإيجابية لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، عملاً بالأسس الراسخة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، من عمق انتماء للوطن وولاء لقيادته وشعبه، وتفانٍ في رفعته وصون كرامته، وهي الثوابت التي يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تدعيم أركانها لتظل دولة الإمارات أرضاً للخير والعطاء، ورمزاً شامخاً لقِيَم الحق والعدل والسلام.

وهنّأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خريجي دورة الدفاع الوطني التاسعة، داعياً إياهم إلى الاستفادة مما تلقوه عن الأكاديمية من معارف وخبرات على أرض الواقع وكل في مجال تخصصه، لاسيما في تقييم وتحليل التحديات وصياغة الاستراتيجيات الملائمة لدعم أهداف الأمن الوطني وتأكيد قدرة الدولة على المضي قدماً في تحقيق مشروعها التنموي الطموح بعيداً عن أية معوقات لتصل إلى قمم جديدة تؤكد بها ريادتها في مختلف المجالات.

وفي مستهل الحفل، ألقى اللواء الركن عقاب شاهين عقاب العلي، قائد كلية الدفاع الوطني كلمة أعرب خلالها عن خالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لما توليه من دعم مستمر للكلية وهو ما مكنها من تقديم مستوى راق من المحتوى العلمي بالاعتماد على أحدث الوسائل والتقنيات.

وأكد إدراك كلية الدفاع الوطني الكامل لتطلعات القيادة الرشيدة للمستقبل مع بدء دولة الإمارات حقبة جديدة في تاريخها الحافل بالإنجازات، وما يستدعيه ذلك من قراءة دقيقة للبيئة الاستراتيجية وحتمية مواكبة المتغيرات بشتى أشكالها وتأثيراتها، والتعامل مع التحديات والفرص على أساس مراعاة المصالح الوطنية العليا، توازياً مع تعزيز تكامل أدوار المؤسسات الوطنية للوصول إلى النتائج الإيجابية المرجوة في كافة المجالات.

ووجه اللواء الركن عقاب شاهين العلي التهنئة للخريجين، ناصحاً إياهم باستثمار ما تعلموه في الكلية بمواصلة الاطلاع ومتابعة كافة المستجدات المحيطة، داعياً الله عزّ وجلّ أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان وأن ينعم عليها بمزيد من التقدم والازدهار.



وفي ختام الحفل، سلّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الشهادات للخريجين، والتقطت لسموه مع منتسبي هذه الدفعة الصور التذكارية بهذه المناسبة.

حضر حفل التخريج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، و وزير الدولة لشؤون الدفاع،محمد بن أحمد البواردي، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، و الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

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