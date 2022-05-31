الامارات | «دبي الخيرية» أول جمعية تتلقى التبرعات بالعملات الرقمية

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الخيرية» أول جمعية تتلقى التبرعات بالعملات الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت جمعية دبي الخيرية بأنها أول جمعية خيرية في الدولة تتلقى التبرعات بالعملات الرقمية وذلك عبر شراكة مع أحد المنصات بالدولة والمتخصصة بالعملات الرقمية، بحيث ستتولى المنصة استقبال العملات الرقمية وتحولها إلى حسابات دبي الخيرية البنكية بالعملة المحلية ودور الجمعية الحقيقي يبدأ من بعد استقبال المبالغ المالية في حسابها البنكي لتخصيصها وفق مصارفها الشرعية. وأكد أمين السر العام في جمعية دبي الخيرية، خالد العلماء، أن استقبال الصدقات بالعملات الرقمية يعد أمر غير مسبوق في العمل الخيري في دولة الإمارات ويتيح المجال لزيادة التبرعات التي تعود بالنفع على الفئات المحتاجة كما أنه يسهل على المتعاملين عبر الأسواق المحلية والعالمية بالعملات الرقمية أن يؤدوا صدقاتهم بأيسر الطرق وآمنها. وأضاف العلماء أنه وفقاً لحرص دبي الخيرية على مواكبة توجهات الدولة أولاً بأول والتي أقرت منذ وقت قريب التعامل بالعملات الرقمية فإن الجمعية تحقق اليوم الريادة في العمل الخيري والدور الكبير الذي تقوم به دبي الخيرية وفق مسار التطور والحداثة وذلك بمواكبة وسائل الدفع والتعامل للرقمية العالمية والتي باتت واقعاً في حياة الكثيرين. وثمن عضو مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية، عادل مطر، التعاون المستمر والبناء مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لدعمها ذلك السبق بالموافقة على البدء في تلقي التبرعات بالعملات الرقمية وذلك لبناء جسور التواصل مع المجتمع المعطاء وتعزيز مجالات الشراكة مع قطاعاته المختلفة لدعم جهود الجمعية داخل الدولة وخارجها بما يسهم في تعزيز تطلعاتها. وأكد أن «الخمسين عاماً المقبلة ستحمل في طياتها فرصاً واعدة للتطور والنمو في العمل الخيري والإنساني، وتعد العملات الرقمية بما تحققه من تنامي متسارع أرضاً خصبة لإضافة قنوات تبرع جديدة، ونتطلع في دبي الخيرية إلى نجاحات جديدة تنبع من روح الابتكار والتميز لإيجاد حلول ذكية ومتطورة لأكبر ما يواجهها من تحديات»، متابعاً أن جمعية دبي الخيرية تمتاز بما لديها من رؤى لبناء مستقبل سمته الاستدامة وتحقيق أفضل قيمة مضافة للأعمال الخيرية والإنسانية. بدوره وصف المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أحمد السويدي، تلك الخطوة غير المسبوقة بأنها ستحدث فارقاً، وسيكون للدفع بالعملات الرقمية حضوراً مؤثراً في حجم التبرعات ونوعيتها وكذلك المساعدات الإنسانية والمبادرات المجتمعية. وتابع أن نتائج الاستثمار والتعاملات بالعملات الرقمية وما يتحقق فيها من مكاسب سيكون للدوافع الخيرية نصيبا منه يرفع راية التكافل والتعاون المجتمعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news