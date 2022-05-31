الامارات | فتح باب التسجيل في البرنامج الصيفي "استعداد" لطلبة الصفوف من 8 حتى 12

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل في البرنامج الصيفي "استعداد" لطلبة الصفوف من 8 حتى 12 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتحت وزارة التربية والتعليم باب التسجيل في برنامجها الصيفي سفراؤنا الوطني "استعداد" للعام 2022، ويستمر التسجيل حتى العاشر من يونيو المقبل، وذلك لتعزيز قدرات الطلبة وإثرائها وتزويدهم بالمعارف والمهارات الأساسية التي تمكنهم من النجاح في مختلف المجالات التي تتطلب مهارات البحث العلمي وريادة الأعمال والقيادة والدبلوماسية.



وتستهدف الوزارة بالبرنامج الطلبة من الصف الثامن حتى الثاني عشر، والمعلمين، مشيرةً إلى أن مدة تنفيذ البرنامج ستكون بحسب مقترح البرنامج المقدم من الجهة المنفذة وتتراوح المدة ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، خلال الفترة من الرابع من شهر يوليو حتى آخر شهر أغسطس من كل عام، وتختلف التواريخ المحددة للتنفيذ باختلاف البرنامج الذي تنفذه كل الجهة والتي سيتم الإعلان عنها قريباً، على أن يُنفذ برنامج صيف 2022 بطريقة افتراضية (عن بعد)، من دون مقابل مادي.



وأطلقت الوزارة مبادرة "استعداد" في شهر يونيو من عام 2020، بهدف تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات التي يحتاجونها عند تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات، إضافة إلى تمكين الطلبة من تكوين مهارات حيوية تشكل فيما بعد أسساً متينة تمكنهم من الانخراط في الحياة الجامعية بكل ثقة، من خلال تحصيلهم المعارف والمهارات اللازمة، ليواصلوا مسيرتهم وفق أسس منهجية وعلمية مدروسة تم وضعها بحيث تكرس بالطلبة عدة مهارات حيوية لابد من اتقانها وممارستها بالشكل الأمثل.



وشددت الوزارة على أهمية تمكين المعلمين من القيام بدورهم الحاسم في إنجاح النظام التعليمي، من توفير فرص تدريبية غنية لهم لإثراء وتعزيز معارفهم، وبناء وتطوير قدراتهم البحثية ومهاراتهم الإبداعية والابتكارية في مختلف المجالات، وتسليحهم بمهارات القرن الحادي والعشرين، إذ تم وضع خطة بالتعاون مع الجامعات والجهات المنفذة للبرنامج لتحديد دور ومسؤوليات المعلم المشارك في برنامج سفراؤنا الوطني "استعداد".

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