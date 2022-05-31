الامارات | «صحة دبي» تطلق النسخة المطوّرة لـ «سلامة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تطلق النسخة المطوّرة لـ «سلامة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الصحة في دبي، أخيراً، النسخة الحديثة والأكثر تطوراً لمشروعها الطموح الملف الطبي الإلكتروني الموحد (سلامة)، والتي جاءت وفق أعلى المعايير والمواصفات المعمول بها عالمياً في مثل هذه النظم الطبية المتكاملة، وضمن أفضل التقنيات والوسائل الذكية، التي تدعم أهداف المشروع، وتحقق انسيابية الاستفادة منه، سواء من جانب الكوادر الطبية، أو المستفيدين، وفي مقدمتهم المرضى، وكل من له صلة بالمشروع، خصوصاً القائمين عليه.

وتتكامل قيمة وأهمية وأهداف مشروع «سلامة»، الذي تم إطلاق مرحلته الأولى قبل خمس سنوات، في رفع مستوى كفاءة منشآت الهيئة الصحية من المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية، إلى جانب دعم اتخاذ القرار بداية من قرارات العلاج لدى الأطباء، وحتى قرارات قيادات الهيئة والمسؤولين عن التخطيط ورسم السياسات.

وقالت مدير إدارة تقنية المعلومات في الهيئة، كليثم الشامسي، إن النسخة المطورة من «سلامة» تحمل مزايا وتسهيلات غير محدودة، منها: تسهيل إجراءات توثيق المهام وتفاصيل الأدوية، وتوصيل الأدوية إلى غرف المرضى، والحفاظ على مخزون الدواء وفق المستويات المطلوبة، وتصنيف الأدوية حسب الألوان، وتوثيقها بكل دقة، كما أنها تساعد المرضى على الاشتراك في تطبيق هيئة الصحة الذكي، مع تسهيل وصول المرضى أو من ينوب عنهم من أفراد الأسرة إلى السجل الطبي، وفق أعلى معايير الخصوصية.

وأوضحت أن النسخة المطورة من «سلامة»، منحت الأطباء الفرصة لإرسال التعليقات والآراء داخل النظام، كما يعزز المشروع في نسخته المحدثة أداء القائمين عليه من المبرمجين والمحللين، الذين أصبح بإمكانهم الآن إعادة ترتيب الأقسام ومراجعة الوثائق وتدقيقها على الوجه المطلوب، إلى جانب تحديد جميع الأوامر الطبية المطلوبة للمريض وتقديمها بضغطة زر واحدة.

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