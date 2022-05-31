الامارات | «مشوار» تلبي احتياجات كبار المواطنين في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «مشوار» تلبي احتياجات كبار المواطنين في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، عن تنفيذ 32 خدمة «مشوار» لكبار المواطنين من المسجلين في الرعاية المنزلية على مستوى الشارقة.

وأفادت مديرة مركز خدمات كبار السن، خلود آل علي، بأن خدمة «مشوار» تتولى توصيل كبار المواطنين لقضاء حوائجهم، لتسهيل عملية تنقلاتهم بمركبات مخصصة لذلك، حيث تتضمن الخدمة سائقاً واختصاصياً اجتماعياً.

وقالت إن الأثر في إضافة خدمات اجتماعية ذات نفع لفئة النشطاء من كبار المواطنين لقضاء حوائجهم دون الاعتماد على ذويهم.

وأشارت إلى أن شروط التسجيل في الخدمة تتمثل في أن يكون العمر 60 سنة فما فوق، وخالياً من الأمراض المعدية، ومن مواطني الدولة، قيد إمارة الشارقة، ومن المستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية.

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