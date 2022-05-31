الامارات | %27 انخفاض حوادث الدهس في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن %27 انخفاض حوادث الدهس في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت شرطة الشارقة بأنها تمكنت من خفض حوادث الدهس بنسبة 27%.

وأوضحت في تقرير استعرضه القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، أمام المجلس الاستشاري للإمارة، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن شرطة الشارقة نجحت في خفض عدد حوادث الطرق لكل 10 آلاف مركبة العام الماضي، بمعدل 3%، بما وضعها في الصدارة على مستوى وزارة الداخلية في تحقيق المؤشر العام الماضي، وتراجع معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة من السكان بنسبة 21%، كما تراجعت حوادث الدهس بنسبة 27%.

وأكدت شرطة الشارقة انخفاض معدل الاستجابة 16% في العام الماضي عن عام 2020، بحيث بلغ 5.41 دقائق، مقابل 6.45 دقائق في 2020، موضحة أنها تلقت مليوناً و398 ألف مكالمة عبر غرفة العمليات على خط 999، كما تلقت 210 آلاف و886 مكالمة على خط 901.

وأشارت شرطة الشارقة إلى أهم المشروعات والمبادرات التي أسهمت في تعزيز سعادة المتعاملين، ومنها «مراكزنا ريادية»، التي يتم من خلالها تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات على كل مراكز السعادة في القيادة، و«الخدمات الاستباقية»، حيث تم إطلاق خدمات استباقية بناء على احتياجات وتفضيلات المتعاملين، ومنها باقة الثانوية العامة، و«المتعامل السري»، لقياس مدى التزام مراكز الخدمة بمعايير سعادة المتعاملين، وقياس تجربة المتعامل، و«مركز الخدمات المتنقل» الذي تم من خلاله تقديم 32 خدمة للمتعاملين في المناطق والأحياء السكنية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news