الامارات | سلطان القاسمي: 10 الاف مستفيد من (إسكان الشارقة) بنهاية العام بـ8 مليارات درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان القاسمي: 10 الاف مستفيد من (إسكان الشارقة) بنهاية العام بـ8 مليارات درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أن إمارة الشارقة لديها في برنامج الشارقة للإسكان ما يكفي لتغطية احتياجات مواطني الإمارة من المسكن.

وقال سموه في مداخلة عبر "البث المباشر"، اليوم": "دائرة الإسكان بالشارقة الدكتور خليفة الطنيجي، ستوجه رسالة بأن الشارقة تتنازل عن حصتها للإمارات الأخرى، فبرنامج الشارقة للإسكان بدأ عام 2012، ووصلنا إلى الآن لحوالي 9608 ما بين منحة وقرض، وأكثرهم مِنح، إذ يبلغ عددها 5058، مقابل 4550 قرضاً.

وكشف سموّه عن وصول عدد المنح والقروض بنهاية العام الجاري 2022 إلى 10 آلاف منحة وقرض، لافتاً إلى أن المبالغ التي صرفت حتى الآن تنقسم بين 3 مليار و527 مليوناً للقروض، وحوالي 4 مليارات للمِنَح، بإجمالي أكثر من 7 مليارات درهم، ومتوقع أن تصل إلى 8 مليارات بنهاية العام.

وأشار سمو حاكم الشارقة، إلى أن هذه المساكن تنقسم إلى: 5550 مسكناً أو قرضاً أو منحة بمدينة الشارقة والحمرية، و2885 بالمنطقة الشرقية، و1173 بالمنطقة الوسطى، موضحا أن ما تم تسليمه حتى الآن يبلغ 3404 مسكناً، بينما يجري تسليم 3036 مسكناً قيد الإنشاء، كما أن هناك 3168 مسكناً صدرت موافقات لهم ولا يحيلها حائل، والكرة حالياً في ملعب المستفيدين.

وتابع سموّه: سيكون لدينا في الإمارة 10 آلاف مسكن بنهاية العام الجاري تم إنجازها على مدار الـ10 سنوات الاخيرة، بتكلفة إجمالية 8 مليارات درهم.

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