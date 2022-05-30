الامارات | بلدية الشارقة توجّه تحذيراً لمالكي المركبات المحجوزة لمدة تزيد عن 6 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة توجّه تحذيراً لمالكي المركبات المحجوزة لمدة تزيد عن 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت بلدية الشارقة مالكي المركبات والآليات والدراجات النارية والعادية المحجوزة لدى بلدية مدينة الشارقة لمدة تزيد عن 6 أشهر دون القيام بالإجراءات اللازمة للإفراج عنها، لضرورة مراجعة إدارة الرقابة والتفتيش بالصناعية الخامسة خلال 4 أيام من تاريخ 30 مايو الجاري للعمل على إزالة أسباب الحجز واستلام المحجوزات.

وحذرت البلدية من اتخاذ إجراءات ببيع تلك المركبات بالمزاد العلني حال انقضاء مدة المهلة المذكورة، وحددت رمز QR code لمسحه والتعرف من خلاله على المركبات المحجوزة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news