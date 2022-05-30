الامارات | "تحقيق أمنية" تبث الفرحة في قلب الطفلة "خنساء"

شكرا لقرائتكم خبر عن "تحقيق أمنية" تبث الفرحة في قلب الطفلة "خنساء" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكّنت مؤسسة "تحقيق أمنية" من إدخال الفرحة إلى قلب الطفلة "خنساء" ورسم الابتسامة على وجهها من خلال تحقيق أمنيتها بالحصول على مشّاية طبية تساعدها على الحركة، وذلك بالتعاون مع جمعية الإمارات للأمراض النادرة.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة هاني الزبيدي، إن خنساء طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً، دائمة الابتسام، تحب الحياة وتنشر السعادة في أي محيط تتواجد به، وكانت تحلم على الدوام بالحصول على مشّاية طبية لتتمكن من التجوّل بمفردها.

وأضاف: "عند وصول المشّاية التي تمّ تصميمها وفقاً لقياسات خنساء بعد عدّة أشهر، تمّ التحضير لمفاجأتها في حفل صغير.. وكانت سعادتنا في مشاهدة الفرحة الغامرة بتحقيق أمنيتها تُشعّ نوراً وأملاً على وجهها، حيث سارعت إلى تجربتها مع ابتسامة واسعة تحمل الكثير من المعاني الرائعة".

وقدم الزبيدي الشكر لجمعية الإمارات للأمراض النادرة على تعاونها لإعادة الأمل إلى قلب خنساء وثمن دورها في نشر المزيد من مشاعر السعادة والقوّة والأمل في قلوب المرضى من الأطفال.

من جانبها توجّهت نفيسة توفيق، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للأمراض النادرة بالشكر والتقدير إلى مؤسسة "تحقيق أمنية" على دعمها المتواصل للمرضى من فئة الأمراض النادرة، مؤكّدة أهمية التعاون و عقد الشراكات بين الجهات التي تساعد على تحقيق أهداف الجمعية.

من جهتها تقدّمت أسرة الطفلة "خنساء" بخالص الشكر و العرفان إلى مؤسسة "تحقيق أمنية" لإدخالها الفرحة على قلب ابنتهم من خلال تحقيق أمنيتها باقتناء مشاية تعينها على استعادة قدرتها في الحركة والمشي بحرّية.. كما تقدّمت بالشكر والتقدير إلى "جمعية الإمارات للأمراض النادرة" لمساعدتها القيّمة على تسهيل تحقيق هذه الأمنية.

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