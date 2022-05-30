الامارات | الرواد للعقارات تطلق مبادرة مجتمعية لتدريب المواطنين للعمل في القطاع العقاري

شكرا لقرائتكم خبر عن الرواد للعقارات تطلق مبادرة مجتمعية لتدريب المواطنين للعمل في القطاع العقاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الرواد للعقارات المتخصصصة في الاستشارات والتسويق العقاري مبادرة مجتمعية خاصة لتدريب الشباب من المواطنين في مجال القطاع العقاري .

وتستهدف المبادرة على وجه الخصوص الشباب الجامعي والمتخرجين حديثا من مختلف جامعات الدولة والأقل من 28 عاما.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات والمشرف المباشر على الدورة التدريبية ، إسماعيل الحمادي :" ان هذه المبادرة جاءت حرصا منا لتعزيز تواجد الكادر الوطني بالقطاع العقاري ، ودعما منا للاستراتيجية الوطنية للتوطين بالقطاع الخاص ".

وأضاف: "ان القطاع العقاري رغم زخمه ومكانته في المعادلة الإقتصادية ، مازال يفتقر للكادر الوطني ، مما يتطلب منا بذل المزيد من الجهود وخلق مبادرات فعالة ، لمنح فرص تدريبية تخصصية للشباب لتعريفهم على هذا القطاع ومزاياه وتقريبهم أكثر من ميدان العمل به ".

ويشمل برنامج التدريب الذي تتضمنه هذه المبادرة مجالات التسويق العقاري ، يتم التركيز فيها على حملات العلاقات العامة ، والدراسات الإعلامية ، تصميم الإعلانات العقارية وحملات التسويق الإلكترونية ، إلى جانب التدريب في مجال خدمة العملاء والمبيعات ، والوساطة في بيع وتاجير العقارات .

وتستمر الفترة التدريبية لمدة شهر تنقسم بين أسبوعين للتدريب النظري عن بعد ، وأسبوعين للتدريب الميداني.

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