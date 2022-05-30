الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسعار

استغرب مرافقون لمرضاهم ارتفاع أسعار العصائر التي تباع بالقرب من المستشفيات في أكثر من مكان، إضافة إلى كونها مخفّفة بالماء كثيراً، بما لا يتناسب مع حالة المرضى.

طلبات

شكا متعامل مع تطبيق «طلبات» أنه اشترى منتجات عبر التطبيق، مستخدماً قسيمة مشتريات قيمتها 200 درهم، مشيراً إلى أنه تم إلغاء الطلبية بداعي عدم توافر المنتجات، بينما لم تبلغه خدمة العملاء أنه لن يتمكن من استرداد المبلغ المالي.

تقليد

يشتكي متسوقون انتشار بيع مستلزمات الهواتف المحمولة المقلدة في العديد من المحال المختصة في عجمان، رغم تأكيدات البائعين أنها مستلزمات أصلية، ولكن بعد شراء زبون بطارية هاتف محمول على أنها أصلية، وجدها لا تعمل بالصورة المطلوبة.

مسبح

شكا سكان إحدى البنايات بالشارقة عدم اهتمام الشركة المسؤولة عن الصيانة بنظافة المسبح، الذي ترتاده أعداد كبيرة من قاطني المبنى، مشيرين إلى أنه يتم تنظيفه مرة واحدة في الشهر، علماً أن البلدية أكدت أن هذا الأمر ليس من اختصاصها، مطالبين المختصين بمراقبة أداء شركات الصيانة في البنايات السكنية.

صيانة

شكا قارئ يسكن في بناية القليعة بالشارقة، عدم استجابة شركة الصيانة القائمة بأعمال البناية، لطلبات السكان المتعلقة بإجراء الصيانة العاجلة المطلوبة في الشقق، إذ لا تتم تلبية طلبه قبل مرور أسبوع على الشكوى على الأقل، ما يسهم في تفاقم المشكلة التي تحتاج إلى تدخل وصيانة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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