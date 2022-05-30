الامارات | «الإمارات للتعليم» تحدّد إجراءات عدة لامتحانات الطلبة أصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للتعليم» تحدّد إجراءات عدة لامتحانات الطلبة أصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد دليل استعداد المدارس لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري، الذي اعتمدته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أخيراً، إجراءات عدة خاصة بامتحانات الطلبة من فئة أصحاب الهمم.

وتضمنت الإجراءات، أن تكون جميع امتحانات الطلبة من فئة أصحاب الهمم في الصفوف من الخامس حتى الـ12 إلكترونياً، من خلال الحضور الواقعي داخل المدارس، أما الامتحانات للصفين الثالث والرابع، فتكون ورقياً.

كما تضمنت الإجراءات أن يخضع الطلبة أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية «مواءمة/تكييف»، للامتحان المركزي ذاته.

وأوضح الدليل أن الطلبة أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية «تعديل المنهج والامتحانات»، يتم تقييمهم إلكترونياً من قبل معلمي المواد، بحيث يعد الامتحان وفق الخطة التربوية الفردية، للصفوف من الثالث إلى الـ11، أما طلبة الصف الـ12 فإنهم يتقدمون للامتحان المركزي مع بقية الطلبة، ومع توفير الاحتياجات الواردة لكل طالب في الخطة الدراسية الفردية المعتمدة في نظام المنهل، إضافة إلى تشكيل لجان خاصة بالطلبة أصحاب الهمم في حال كانت الخطة التربوية الفردية الخاصة بهم تنص على ذلك.

ويستهل جميع الطلبة في الصفوف من الثالث إلى الـ12، بمدارس التعليم العام الحكومي والخاص المطبّق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري، في العاشر من يونيو المقبل، ويختتمونها في الـ17 من الشهر نفسه.

وحددت الجداول الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث الجاري، لمواد المجموعة (A) فترة الإجابة عن أسئلة امتحان كل مادة، بساعتين (120 دقيقة)، ويبدأ زمن الإجابة من 8:30 صباحاً حتى 10:30 صباحاً، لطلبة الصفوف من الثالث حتى الثامن، وفي الفترة الزمنية من 9:00 صباحاً إلى 11:00 صباحاً لطلبة الصفوف من التاسع إلى الـ11، أما طلبة الصف الـ12 فإنهم يؤدون الامتحانات في الفترة الزمنية من 12:30 ظهراً حتى 2:30 ظهراً، فيما عدا يوم الجمعة فإن الامتحانات تبدأ فيه من 8:30 صباحاً حتى 10:30 صباحاً.

ويؤدي طلبة الصف الـ12 بالتعليم الخاص امتحاناتهم في المدارس الحكومية، ما عدا امتحانات مواد التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم الصحية، فإنها تطبق في مدارسهم، فيما طلبة الصف الـ12 بمدارس التسامح فإنهم يؤدون جميع امتحاناتهم في المدارس الحكومية.

المشاريع النهائية

يؤدي جميع الطلبة (الصفوف 3 - 12)، امتحاناتهم بمواد المجموعة (B) وتسليم المشاريع النهائية، في الفترة من السادس من يونيو المقبل حتى العاشر من الشهر نفسه.

ويمتحن طلبة الصف الـ12 (مسارات عام ومتقدم ونخبة وتطبيقي)، مادة التربية الإسلامية يوم 30 مايو الجاري، ومادة الدراسات الاجتماعية 31 من الشهر نفسه، وكذلك يؤدي طلبة الصف الـ12 (المسار العام والمتقدم) امتحان العلوم الصحية في الأول من يونيو المقبل.

• امتحانات الطلبة من فئة أصحاب الهمم إلكترونياً من خلال الحضور الواقعي داخل المدارس.

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