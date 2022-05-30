الامارات | في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة التربية والتعليم، بأنها جهزت 14 ألف مقعد في اليوم الاختباري الواحد، لأداء اختبار الإمارات القياسي (EmSAT).

وتستهدف الوزارة إضافة مراكز جديدة في جامعات شبه حكومية ومدارس حكومية لزيادة الطاقة الاستيعابية لليوم الاختباري الواحد، ليشمل أكثر من 25 ألف مرشح، لتغطية أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة لتقديم الاختبارات اللازمة، بحيث تتم مراعاة التنوع الجغرافي للتيسير على الطلبة.

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