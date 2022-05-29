الامارات | "الصحة" تعلن تسجيل 3 حالات جديدة لـ "جدري القردة" بالدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن تسجيل 3 حالات جديدة لـ "جدري القردة" بالدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تسجيل 3 حالات جديدة لـ "جدري القردة " في الدولة وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض.

وأكدت الوزارة أن مرض جدري القردة مرض فيروسي معد إلا أن سبل انتشاره محدودة مقارنة بفيروس "كوفيد-19" و تعد أبرز طرق انتقال العدوى من إنسان لآخر عن طريق ملامسة سوائل الجسم و الرذاذ التنفسي و ملامسة الآفات الجلدية لشخص مصاب وتلامس الأسطح الملوثة بسوائل المصاب أو عن طريق المشيمة من الأم الحامل لجنينها.

وأوصت الوزارة أفراد المجتمع بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية كافة وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات وتجنب السلوكيات غير الآمنة وغير الصحية.

وطمأنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع .. أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية بالدولة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي لمواجهة الأوبئة والأمراض المعدية كافة.

وأكدت أن كافة الجهات الصحية بالدولة تعتمد دليلا وطنيا موحدا للتعامل مع المصابين والمخالطين بجدري القردة يشمل عزل المصابين تماما في المستشفيات إلى حين تعافيهم وحجر المخالطين اللصيقين فترة لا تقل عن 21 يوما في المنزل ومراقبة حالتهم الصحية، مع ضمان التزامهم بالحجر المنزلي.

ودعت الوزارة الجمهور الكريم إلى ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، عوضا عن أهمية متابعة المستجدات و الإرشادات التي تصدر عن الجهات الصحية.

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