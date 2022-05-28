الامارات | رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس زامبيا

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس زامبيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية زامبيا الصديقة، هاكيندي هيشيليما، قدم خلاله التعازي والمواساة إلى سموه في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله".

كما هنأ رئيس زامبيا - خلال الاتصال الذي جرى الليلة الماضية - صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.. متمنياً لسموه التوفيق في قيادة الدولة نحو آفاق جديدة من الازدهار والرخاء في مختلف المجالات، وعبر عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الإماراتية - الزامبية ودفعها إلى الأمام خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لفخامة هاكيندي هيشيليما على ما أبداه من مشاعر طيبة تجاه سموه وشعب دولة الإمارات متمنياً لزامبيا وشعبها الصديق التقدم والازدهار.

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