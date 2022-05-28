الامارات | مدرسة خاصة تقاضي ولي أمر بسبب 2000 درهم متأخرات رسوم دراسية

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة خاصة تقاضي ولي أمر بسبب 2000 درهم متأخرات رسوم دراسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت مدرسة خاصة دعوى قضائية على والد طفل في رياض الأطفال لتأخره عن سداد باقي قيمة الرسوم الدراسية، فيما قضت محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدرسة مبلغ 2130 درهم.

وفي التفاصيل أقامت مدرسة خاصة دعوى قضائية ضد ولى أمر، طالبت فيها إلزامه بان يؤدي لها مبلغ 2630 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب مشيرة إلى أن المدعى عليه لم يسدد باقي الرسوم الدراسية لابنه عن العام الدراسي الماضي وأرفقت سنداً لدعواها حافظة مستندات تضمنت صورة كشف حساب وصورة مستند تسجيل طالب وصور مستندات أخرى.



من جانبها أوضحت المحكمة أنه وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية فإنه على المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه، مشيرة إلى أن الثابت من كشف حساب الطالب (ابن المدعى عليه) المرفق بالدعوى أن المدعى عليه مدين للمدعية بمبلغ 2630 درهم ودائن لها بمبلغ 500 درهم وأن الرصيد المستحق للمدعية بعد خصم المبلغ الدائن به المدعى عليه من المبلغ المدين به هو 2130 درهم.



ولفتت المحكمة أن الثابت من استمارة طلب الالتحاق المرفقة بالدعوى أن المدعى عليه قام بتسجيل ابنه لدى المدعية للعام الدراسي 2022-2021 بالصف روضة ثانية فلما كان ما تقدم وكان المدعى عليه بالرغم من إعلانه لم يمثل ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزامه بأن يؤدي للمدعية مبلغ المطالبة، ورفضت المحكمة طلب المدرسة الحكم لها بالفائدة 12%، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ ألفين ومائة وثلاثون درهماً وألزمته بالرسوم والمصاريف.

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