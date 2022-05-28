الامارات | "الداخلية" تضع 10 التزامات على سائقي "السكوتر"

شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تضع 10 التزامات على سائقي "السكوتر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة الداخلية 10 التزامات وارشادات يتوجب على الأفراد التقيد بها قبل قيادة الدراجات الكهربائية (السكوتر) على الطرق العامة، وهي : الحرص على صيانة السكوتر بشكل دوري، التأكد من سلامة الإطارات المكابح والعواكس قبل الاستخدام،

ضبط ارتفاع المقود ليكون مريحا أثناء القيادة، ارتداء واقيات الرأس والذراعين والركبتين، ارتداء سترة عاكسة للضوء، (الفسفورية)، خصوصاً أثناء قيادتها ليلاً،

أن يكون مستخدم السكوتر بالغا ومؤهلا لقيادتها، استخدام الدراجات الكهربائية " السكوتر" في المسارات المخصصة لممارستها ، الالتزام بتعليمات السلامة واشتراطات الوقاية واللوائح التنظيمية لمثل هذه المركبات في إمارات الدولة، واحترام الطريق ومستخدميه.

وأطلقت وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، خلال الشهر الجاري، حملتها المرورية الموحدة الثانية على مستوى الدولة تحت شعار "السلامة المرورية لمستخدمي الدراجات الكهربائية "السكوتر الكهربائي "، بهدف تعزيز الوعي المروري لدى هذه الفئة، من خلال ضرورة التقيد واتباع التعليمات والإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرقات بما يضمن تحقيق السلامة والأمان لمستخدميها.

وتأتي المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات والحملات المرورية التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري 2022، حيث تستهدف توجيه رسائل توعية لمستخدمي الدراجات الكهربائية لضمان سلامتهم على الطرقات، وحثهم على الالتزام بتطبيق قوانين السير والمرور الخاصة بقيادة مثل هذه الدراجات.

وأكدت وزارة الداخلية حرصها في حملاتها على تعزيز التوعية لكافة مستخدمي الطريق ، ومن بينهم هذه الفئة من مستخدمي الدراجات الكهربائية ، وحرصاً على سلامتهم وسلامة الأشخاص وتوجيه رسائل توعوية من خلال الحملة إلى جانب العمل الميداني من قبل أفراد الدوريات الشرطية في تقيد مستخدمي هذه الدراجات بالتعليمات والقوانين المرورية واحترام الطريق ومستخدميه.

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