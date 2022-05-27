الامارات | "محمد بن راشد للفضاء" يرصد التغيرات على ساحل الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن "محمد بن راشد للفضاء" يرصد التغيرات على ساحل الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام مركز محمد بن راشد للفضاء برصد التغيرات على ساحل الفجير بهدف المساعدة على دعم المشاريع في الفجيرة وتحقيق استراتيجيات الدولة.

وفى هذا الصدد قدم المركز لهيئة الفجيرة للبيئة بيانات للأقمار الاصطناعية ترصد التغيرات على ساحل الإمارة بين عامي 1971 و2021 وحالة المزروعات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news