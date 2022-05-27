الامارات | "الطاقة والبنية التحتية" تتواصل مع 1600 مواطن لاستكمال بيانات طلباتهم الإسكانية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الطاقة والبنية التحتية" تتواصل مع 1600 مواطن لاستكمال بيانات طلباتهم الإسكانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل محمد المزروعي، بأن الوزارة ممثلة في برنامج زايد للإسكان، تواصلت مع 1600 متعامل من المواطنين لتحديث بيانات طلباتهم الإسكانية.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الوزارة، أمس، لاستعراض ملامح السياسة الإسكانية الجديدة.

وأضاف أن تركيز عمل البرنامج خلال الثلاث سنوات الأولى من الفترة (2022 - 2026)، سينصب بشكل رئيس على تغطية الطلبات الإسكانية المتراكمة للمواطنين من السنوات السابقة.

وأكد المزروعي أن السياسة الإسكانية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة الاتحادية، أخيراً، تستهدف توفير خيارات وحلول تمويلية متعددة وبأسعار تنافسية، وتخطط لتطوير رحلة المتعامل وخفض المستندات المطلوبة والارتقاء بالخدمات، مشيرا إلى أن هناك تنسيق كامل بين وزارة الطاقة والبنية التحتية مع وزارة المالية، بتحديد خيارات التمويل مع البنوك الممولة والضمانات المطلوب تقديمها من الحكومة الاتحادية وتحديد التكلفة المترتبة وآلية التنفيذ وفق أفضل الشروط الممكنة.

وذكر المزروعي أن نسبة تملك المواطنين للسكن في دولة الإمارات بلغت 86.3% وهي من النسب الأعلى عالمياً.

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