الامارات | بلدية الفجيرة تتيح للمستخدمين بث مباشرة للإمارة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الفجيرة تتيح للمستخدمين بث مباشرة للإمارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتيح بلدية الفجيرة للمستخدمين مشاهدة مباشرة لإمارة الفجيرة ومنطقة العقة في مدينة دبا الفجيرة ومدينة مسافي من خلال ثلاث كاميرات تبث طوال اليوم من هذه المناطق، لأغراض متعددة تهم المستخدمين كمعرفة الأجواء العامة أو الاستمتاع بالمناظر الخلابة للإمارة.

ونجحت البلدية في تفعيل 15 قسم على موفقها الإلكتروني ،والتي تمكن من خلالها الوصول للخدمات التي يرغب بها المتعامل بـ"كبسة زر" دون الحاجة إلى الذهاب للمبنى البلدية.

وأشارت البلدية إلى أنها قامت أخيراً بإطلاق موقعها الإلكتروني بحلة جديدة تمكن المتعاملين من إجراء معاملاتهم بكل سهولة ويسر كما تشرك البلدية المعلومات للجمهور والجهات الأخرى بشفافية عالية عبر بيانات مفتوحة دون قيود مع السماح للمستخدمين أو الطلبة أو أي جهات الحكومية والخاصة بإعادة استخدام هذه البيانات ونشرها بحرية تامة وإخضاعها لمبدأ الاتاحة المفتوحة.

وأكدت أن الخدمات المقدمة من منصتها الإلكترونية جاءت للتسهيل على المستخدمين تلقي الخدمات بمرونة خصوصاً مع بداية جائحة كورونا، بحيث سخرت البلدية التقنيات الحديثة من أجل خدمة المستخدم، وذلك تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة لتقديم خدمات حكومية سهلة وتفاعلية للمستخدمين وتمكنهم من إنجاز معاملاتهم عن بعد، حيث تتيح التواصل مع المعنيين في البلدية ومتابعة طلباتهم وإنجاز معاملاتهم دون الحاجة لمراجعة مبنى البلدية، الأمر الذي من شأنه توفير الوقت والجهد.

وتتمثل الخدمات في خدمة توصيل الكهرباء والمياه المؤقتة و استبدال النسخ المفقود و تفتيش المنزل وتسليم المخطط وتصريح العمل الليلي المؤقت لشركات المقاولات وخدمة رسائل توصيل الكهرباء والمياه الجديدة، وإصدار تصريح عدم الممانعة ، واتمام البناء و طلب تصريح البناء الجديد وغيرها من الخدمات الموزعة على 15 قسم.

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