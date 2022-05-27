الامارات | 6 إجراءات لتفادي حرائق السيارات خلال فصل الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إجراءات لتفادي حرائق السيارات خلال فصل الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان عدداً من الإجراءات الوقائية التي أعدتها الإدارة العامة للدفاع المدني بشأن أسباب حرائق السيارات وإجراءات السلامة المتبعة لتفاديها.

وذكر الدفاع المدني أن نسبة حرائق السيارات ارتفعت في السنوات الأخيرة خلال فترة الصيف، مما نتج عنها خسائر بشرية ومادية، لذا وجب اتخاذ كافة إجراءات السلامة والأمان لتجنب الوقوع في مثل هذه الحوادث.

وأوضح الدفاع المدني أن أسباب حرائق السيارات تتمثل في: عدم إجراء الصيانة الكهربائية والميكانيكية للمركبة، كما أن ارتفاع درجة حرارة المحرك عنصر يؤدي إلى حدوث الحريق، فضلا عن ترك المواد القابلة للاشتعال في المركبة (الولاعات والعطور وعبوات التعقيم)، بالإضافة إلى أن حوادث السيارات قد تتسبب في حرائق.

وحدد الدفاع المدني 6 إجراءات لتفادي حرائق السيارات تتمثل في: المراقبة اليومية لمعدلات تبريد المياه وزيت المحرك، وإجراء الصيانة الدورية من قبل فني متخصص، والامتناع عن التدخين وإيقاف المحرك عند تزويد المركبة بالوقود.

كما تضمنت الإجراءات: إغلاق غطاء خزان الوقود بإحكام لمنع التسرب وتفادي خطر الاشتعال، والاحتفاظ بطفاية حريق مناسبة والتدرب على استخدامها في حالة وقوع حادث، والاحتفاظ بحقيبة الإسعافات الأولية والتدرب على استخدامها.

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