الامارات | إغلاق كلي لطريق الشارقة الدائري للقادمين من "الصناعية 17" غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق كلي لطريق الشارقة الدائري للقادمين من "الصناعية 17" غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، بأنه استكمالاً لتطوير ورفع كفاءة الطرق في إمارة الشارقة، فإنه سيتم تنفيذ إغلاق كلي لطريق الشارقة الدائري للقادمين من المنطقة الصناعية 17 كما هو موضح في المخطط الخاص بالمشروع، وذلك لأعمال الصيانة خلال الفترة من غدٍ السبت 28 مايو من الساعة 12 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا.

وأهابت الهيئة بالجميع استخدام الطرق البديلة، واتباع اللوحات المرورية والإرشادية، تفاديا لأي اختناقات مرورية، كما تعتذر الهيئة عن أي إزعاج ناتج عن الأعمال.

يذكر أن أعمال الصيانة تُجرى في طرق الشارقة بشكل دوري، إذ كانت قد قررت الهيئة في 11 مايو الجاري، تنفيذ إغلاق كلي لشارع طارق بن زياد (مدينة خورفكان) بالاتجاه إلى شارع الكورنيش، وذلك لأعمال صيانة ورفع كفاءة الأسفلت خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022 وحتى اليوم.

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