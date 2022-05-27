الامارات | 4 طرق للوصول الى منطقة "دبي مول" في أوقات الذروة وأيام التخفيضات الكبرى

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق للوصول الى منطقة "دبي مول" في أوقات الذروة وأيام التخفيضات الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد منطقة دبي مول حركة مرور كثيفة في اغلب الأوقات لا سيما خلال أوقات الذروة وأيام التخفيضات الكبرى مثل تلك التي تبدأ اليوم وتستمر حتى 29 الجاري، في وقت يتوفر فيه أكثر من خيار مروري للوصول للمنطقة التي من الممكن التوجه اليها من خلال 4 طرق مختلفة يمكن اختيار أحداها وفقا لمنطقة القدوم وحسب الكثافة ودرجة الازدحام التي تظهر في مسار معين.

وتشمل الطرقات الـ4 التي نصحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن يتم استخدامها شارع الأصايل وشارع المستقبل وطريق الشيخ زايد وطريق الخيل.

ويعد شارع شيخ زايد الذي يمتد جزء منه في منطقة زعبيل 1 ويربط بين كل من مركز دبي التجاري العالمي وأبراج الإمارات وبين دبي مول وبرج خليفة والعديد من المعالم الأخرى، احد الشوارع الرئيسية المؤدية الى منطقة دبي مول.

ويمكن ايضا الوصول الى المنطقة التي تعج بعدد من المطاعم والفنادق عبر شارع الأصايل الذي يربط طريق عود ميثاء بمنطقة الخليج التجاري، وذلك عبر عدد من الأنفاق والجسور في منطقتي زعبيل والخليج التجاري.و يوفر شارع الاصايل طريقاً بديلاً وانسيابياً للقادمين من شارع عود ميثاء التجاري باتجاه مناطق زعبيل وجميرا والخليج التجاري.

ويوفر المشروع مدخلاً حرّاً لـ«دبي مول» و«برج خليفة» عبر «إعمار بوليفارد»، بشكل آمن وسهل لمستخدمي الطريق.

أما شارع المستقبل الذي يبلغ طوله حوالي 9 كيلومترات، فيعدُّ حلقة وصل بين شارع المجلس وشارع الميدان. ويكتسب الشارع أهمية لدوره في الوصول الى عدد من الأماكن الحيوية مثل المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومركز دبي التجاري العالمي وبرج خليفة ودبي مول ومركز دبي المالي العالمي والمرافق العالمية.

ويأتي شارع الخيل كذلك ليوفر حلا مروريا هاما للوصول الى شارع المركز المالي ومنطقة "دبي مول" أكبر وجهات التسوق والترفيه في العالم الذي يستقبل أكثر من 100 مليون زائر سنويا، بما تضمه مرافقه ومحيطه من متاجر عملاقة ومواقع ترفيهية وسياحية جاذبة.

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