الامارات | آلية لحساب رسوم خدمات البنايات والمجمعات السكنية في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن آلية لحساب رسوم خدمات البنايات والمجمعات السكنية في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أن تطبيق آلية احتساب رسوم الخدمات ورسوم المجمع في المشاريع التطويرية للعقارات ذات الملكية المشتركة التي تعتمدها الدائرة، يهدف إلى تحقيق قطاع تنافسي وشفاف في أبوظبي.

وذكرت الدائرة، على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أنه يتم من خلال هذه الآلية فرض أو زيادة رسوم على ملّاك الوحدات العقارية، مقابل إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة، بعد اعتمادها من البلدية، مشددة على أن هذا الإجراء يعمـل على تعزيز ريادة إمارة أبوظبي، من خلال دعم قطاع العقارات عبر اعتماد أفضل الممارسات العالمية والآليات، بمـا يضمن التنافسية في سوق العقارات في الإمارة.

وأكدت الدائرة أنه يُحظر على الشركات المطوّرة أو الجهات المسؤولة عن إدارة العقارات في مشاريع التطوير العقاري، زيادة الرسوم أو فرض أو استيفاء أية بدلات مالية خاصة برسوم الخدمات من ملّاك الوحدات العقارية نظير إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة أو المرافق المشتركة أو لأي سبب آخر، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من البلديات في إمارة أبوظبي، فيما يتم إصدار هذه الموافقة وفقاً لنظام المجمع الأساس المعتمد والضوابط والمعايير المحددة في هذا الخصوص.

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