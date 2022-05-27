الامارات | %91.5 من وفيات حوادث الطرق في الدولة العام الماضي ذكور

شكرا لقرائتكم خبر عن %91.5 من وفيات حوادث الطرق في الدولة العام الماضي ذكور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصاءات وزارة الداخلية حول أعداد وفيات الحوادث المرورية التي وقعت على مستوى الدولة العام الماضي، حسب الفئة العمرية والجنس، أن الذكور أكثر ضحايا تلك الحوادث بـ349 حالة وفاة بنسبة 91.6% من إجمالي 381 حالة وفاة، مقابل 32 حالة وفاة من الإناث بنسبة 8.4%.

وفصلت الإحصاءات أعمار ضحايا الحوادث المرورية التي وقعت على مستوى الدولة العام الماضي، مبينة أن الفئة العمرية (18 إلى 30 سنة)، أكثر الضحايا بـ160 وفاة بنسبة 42%، وفي المرتبة الثانية الفئة العمرية (31 إلى 45 سنة) بـ134 وفاة بنسبة 35%، والفئة الثالثة (46 إلى 60 سنة) بـ52 وفاة.

وحلت الفئة العمرية (أكبر من 60 سنة) رابعة بـ16 وفاة، وخامسة الفئة العمرية (1 إلى 7 سنوات) بـ10 وفيات، وأخيراً الفئة العمرية (8 إلى 17 سنة) بتسع وفيات.

وأكدت دراسة أجرتها شرطة أبوظبي في وقت سابق حول حوادث النساء المرورية، أن «السائقات يقعن في حوادث المرور للأسباب ذاتها التي يقع فيها الذكور، إلا أن الاختلاف بينهما يكمن في وجود أسباب للحوادث يقع فيها أحدهما أكثر من الآخر، مثل تسبب الرجال في حوادث ناتجة عن القيادة بطيش وتهور، بينما النساء لا يقدن بهذه الصورة، ومن النادر جداً أن يقعن في حوادث مرورية من هذا النوع».

في السياق ذاته ذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية حول حالة الطرق حول العالم، أن احتمالات تعرض الذكور لحوادث المرور تزداد مقارنة بالإناث، منذ مراحل العمر المبكّرة، ويحدث نحو ثلاثة أرباع (73%) الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بين الشباب من الذكور الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، وتزيد بذلك احتمالات تعرضهم للوفاة الناجمة عن حوادث المرور بثلاثة أضعاف مقارنة بالإناث.

وأشار التقرير إلى أن 48% من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم تحدث بين الأشخاص البالغين من العمر من (15 إلى 44 ) عاماً، وأن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور تمثّل السبب الأول لوفاة الأشخاص البالغين من العمر من 15 إلى 29 سنة.

السرعة والحوادث

أكد تقرير لمنظمة الصحة العالمية أنه توجد علاقة مباشرة بين الزيادة في متوسط السرعة واحتمالات وقوع الحوادث ومدى وخامة العواقب المترتبة عليها سواء بسواء، موضحاً أن زيادة قدرها 1 كم/ ساعة في متوسط سرعة المركبة تؤدي إلى زيادة بنسبة 3% في معدل وقوع الحوادث التي تنجم عنها إصابات وزيادة بنسبة 4-5% في معدل وقوع الحوادث المميتة. كما تبلغ احتمالات وفاة البالغ المترجل أقل من 20% إذا صدمته سيارة بسرعة 50 كم/ ساعة، و60% تقريباً إذا صدمته بسرعة 80 كم/ساعة.

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