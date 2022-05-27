الامارات | طقس مغبر ورياح معتدلة

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مغبر ورياح معتدلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خصوصاً على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً، والرياح شمالية غربية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

كما توقّع المركز أن يكون الخليج العربي مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:24 والمد الثاني عند الساعة 23:38

والجزر الأول عند الساعة 16:52 والجزر الثاني عند الساعة 06:17.

وتوقّع أن يكون بحر عمان متوسطاً إلى خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:18 والمد الثاني عند الساعة 19:32

والجزر الأول عند الساعة 13:52 والثاني عند الساعة 02:28.

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