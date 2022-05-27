الامارات | معاشات التقاعد لشهر مايو 646 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن معاشات التقاعد لشهر مايو 646 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن المعاشات التقاعدية لشهر مايو الجاري ستصرف اليوم. وتبلغ المعاشات المصروفة لهذا الشهر 646 مليوناً و85 ألفاً و610 دراهم بزيادة قدرها 59 مليوناً و468 ألفاً و297 درهماً عن شهر مايو من العام الماضي.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد المستفيدين من الصرف لشهر مايو يبلغ نحو 44 ألفاً و794 مستفيداً مقارنة بنحو 41 ألفاً و277 مستفيداً من المعاشات خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وتشمل هذه النفقات المدنيين الخاضعين لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999، وكذلك المدنيين والعسكريين الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.

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