الامارات | الإمارات تسجل 80 يوماً متصلة من دون وفيات «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 80 يوماً متصلة من دون وفيات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت إحصاءات رسمية صادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، استمرار حفاظ الدولة على معدل عالمي في قلة عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس «كوفيد-19»، حيث بينت الإحصاءات عدم تسجيل أي حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بـ«كورونا» خلال 80 يوماً متتالية.

وتفصيلاً، أظهرت الإحصاءات الرسمية انخفاضاً في عدد الحالات المصابة بفيروس «كوفيد-19»، واستمرار وتيرة عدم تسجيل أية وفيات لفترة ملحوظة، حيث سجلت الدولة «صفر وفيات» ناتجة عن إصابات «كورونا» منذ يوم 8 مارس الماضي وحتى أمس 26 مايو، وأظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وصول نسبة الشفاء إلى 98% من إجمالي حالات الإصابة المسجلة في الدولة، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة التي لاتزال تتلقى العلاج نحو 1.6% من إجمالي الإصابات المسجلة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبينت الإحصاءات، تراجع معدل الإصابة بالفيروس خلال الأسبوع الأخير إلى 0.2% من إجمالي فحوص «PCR» التي تم إجراؤها، وأظهرت الإحصاءات أن متوسط الفحوص اليومية خلال الأسبوع الأخير، بلغ 231 ألفاً 832 فحصاً، بمعدل 2344 فحصاً لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ متوسط الإصابات اليومية خلال الفترة نفسها 357.9 إصابة بمعدل 3.6 لكل 100 ألف نسمة، ووصل متوسط حالات الشفاء اليومية 342.4 حالة بنسبة 3.5 لكل 100 ألف، وبلغ متوسط الوفيات اليومية 0.0 حالات، فيما بلغ معدل الوفيات من الإصابات 0.0%.

من جانبها، أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن في الفترة الماضية شهدت انخفاضاً ملحوظاً في أعداد حالات الإصابة بفيروس «كوفيد-19»، وأرجعت ذلك إلى الجهود الحثيثة التي بذلها القطاع الصحي وكل الجهات الوطنية، حيث حققت الدولة إنجازات مثمرة تشير إلى تناغم مؤسسي ومجتمعي على الأصعدة كافة للتصدي للأزمات، مشيرة إلى نجاح دولة الإمارات من خلال الحملة الوطنية للقاح لتوفير اللقاحات لأكثر من 98% من إجمالي السكان، الأمر الذي أسهم في انخفاض الإصابات وتقليل الوفيات بشكل كبير.

وقرّرت الدائرة إيقاف بث الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات الخاصة بمستجدات جائحة «كورونا»، وذلك بناء على الوضع الوبائي الحالي في الدولة، مشددة على أن جميع قطاعات الدولة، وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية كافة، مستمرة بتقييم ودراسة الوضع الوبائي محلياً ودولياً.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات تصدرت دول العالم التي يزيد عدد سكانها عن المليون نسمة في التعامل مع الجائحة في نسبة متلقي اللقاح بالكامل، وذلك وفقاً لمؤشر الدول الأفضل أداءً عالمياً خلال جائحة «كوفيد-19» الصادر عن موقعour world in data العلمي العالمي، لافتة إلى أن الدولة تبوأت أيضاً في المؤشر نفسه المرتبة الثانية عالمياً في نسبة عدد الفحوص لكل 1000 نسمة، والمركز الرابع عالمياً في معدل اللقاحات لكل 100 شخص مع تصدر المرتبة الأولى في نسبة متلقي جرعة واحدة على الأقل من اللقاح عالمياً، كما احتلت المرتبة العاشرة عالمياً في نسبة عدد الفحوص، والمركز التاسع عالمياً في نسبة قلة عدد الوفيات.

• %98 من سكان الدولة حصلوا على لقاح «كورونا».



• «الطوارئ والأزمات»: الإمارات استطاعت توفير اللقاحات لأكثر من 98% من إجمالي السكان.

395 إصابة جديدة بـ «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس، عن إجراء 252 ألفاً و836 فحصاً جديداً، خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لها وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 395 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. كما أعلنت عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2302 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 334 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى. وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 8968 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 23 مليوناً و881 ألفاً و931 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 251.58 جرعة لكل 100 شخص.

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