الامارات | رئيس الدولة ونائبه يعزيان خادم الحرمين بوفاة والدة الأمير فهد بن ذعار بن تركي

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه يعزيان خادم الحرمين بوفاة والدة الأمير فهد بن ذعار بن تركي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه و صادق مواساته في وفاة والدة صاحب السمو الأمير فهد بن ذعار بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

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