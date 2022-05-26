الامارات | محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء كندا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء كندا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالا هاتفيا من جاستن ترودو رئيس وزراء كندا الصديقة قدم خلاله تعازيه و مواساته إلى سموه وشعب دولة الإمارات في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله.

كما قدم رئيس وزراء كندا التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمنى لسموه التوفيق في قيادة الدولة نحو آفاق جديدة من التقدم والازدهار في مختلف المجالات وعبر عن تطلعه إلى مزيد من العمل مع سموه لتعزيز العلاقات الإماراتية- الكندية في مختلف المجالات.

من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لرئيس وزراء كندا لمشاعره الطيبة وتمنى له موفور الصحة والعافية و لكندا الصديقة دوام الخير والازدهار مؤكدا سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع آفاقها بما يخدم المصلحة المشتركة.

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