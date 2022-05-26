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الامارات | الأرصاد: طقس مغبر غدا

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أبو ظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً.الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س الخليج العربي: مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:24 والمد الثاني عند الساعة 23:38 الجزر الأول عند الساعة 16:52 الجزر الثاني عند الساعة 06:17 بحر عمان: متوسط إلى خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:18 والمد الثاني عند الساعة 19:32 الجزر الاول عند الساعة 13:52 الثاني عند الساعة 02:28 .

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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