الامارات | كهرباء الشارقة تحصد 4 شهادات أيزو في مجالات التميز وإدارة الشكاوى وميثاق ورضا المتعاملين

شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الشارقة تحصد 4 شهادات أيزو في مجالات التميز وإدارة الشكاوى وميثاق ورضا المتعاملين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة متمثلة بإدارة خدمة المشتركين، 4 شهادات أيزو شملت شهادة الأيزو23592:2021 في مجال التميز في الخدمة كأول هيئة حكومية بقطاعاتها المختلفة تحصل على هذه الشهادة على مستوى العالم وذلك بتطبيق كافة الأنظمة والمعايير المتّبعة عالمياً للحصول على هذه الشهادة، وتتويجاً لالتزامها بمعايير التميز في الخدمات المقدمة للمتعاملين.

كما حصلت إدارة خدمة المشتركين على شهادة الأيزو 2018: 10002 الخاصة بنظام إدارة شكاوى المتعاملين إضافة إلى نيلها شهادة المواصفة العالمية الخاصة بنظام رصد وقياس رضا المتعاملين ISO 10004:2018 وشهادة الأيزو10001:2018 الخاصة بنظام إدارة ميثاق المتعاملين ليضاف هذا الإنجاز إلى سجلّها الحافل بالتميز .

وأكد المدير التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عبدالله عبدالرحمن الشامسي، أن الحصول على 4 شهادات عالمية يعكس جهود الهيئة المستمرة في تطبيق أفضل المعايير لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وإعداد استراتيجية محددة لحل شكاوى المتعاملين وفقاً لميثاق واضح ينظّم التزامها تجاههم، باعتبار شكاوى المتعاملين هي إحدى أهم المحاور التي نركّز عليها من أجل الارتقاء بالخدمات من خلال توفير بيئة تولي اهتماماً كبيراً لملاحظاتهم التي تُمثّل روافد ضرورية لعملية التطوير والتحسين المستمر.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة بتبني أفضل الممارسات لتطوير الخدمات وتحسين الأداء بصورة مستمرة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات رضا المتعاملين عن الخدمات المقدّمة واتّباع أفضل الاستراتيجيات الرامية لتطبيق المعايير العالمية في كافة مجالات العمل ، والحرص المتواصل على استقبال ملاحظات المتعاملين ودراستها وتطبيقها بما يسهم في تحقيق تطلعاتهم وسعادتهم، والحفاظ على الريادة في تقديم الخدمات التي تدعم التوجّه الدائم لإمارة الشارقة نحو التميّز في مختلف المجالات.

وأكد مدير إدارة خدمة المشتركين، حامد طاهر الحاج، أن التطوير المستمر لإدارة ومكاتب خدمة المشتركين وجودة الخدمات يعتبر أولوية في استراتيجية الهيئة التي تعمل على تقديم أفضل الخدمات المتميزة باستخدام كوادر بشرية مؤهلة ونظم تقنية متطورة وفق أعلى معايير الجودة وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، حفظه الله، التي تركز على الابتكار والتطوير المستمر للخدمات وتوفيرها للمتعاملين عبر قنوات متعددة.

وأشار إلى أن استراتيجية الهيئة تتضمن اتخاذ كافة الإجراءات لضمان استمرارية تطبيق انظمة الجودة وتوفير أحدث التطبيقات والتقنيات وتوفير وسائل متعددة للمتعاملين لإنجاز معاملتهم في أسرع وقت وبراحة تامه والاستمرار في التدريب والتأهيل للموظفين، للمساهمة في تحقيق أهداف الهيئة وتوفير أفضل خدمة للمتعاملين حيث تعد مكاتب خدمة المشتركين الواجهة الأمامية للهيئة في التواصل مع مختلف الفئات.

وأعرب عن شكره لكل الذين ساهموا في تحقيق هذا الانجاز ، وما قدموه من جهد ومثابرة ترتقي بمستوى المسؤولية في العمل وتعكس الولاء المؤسسي.

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