الامارات | 3.3 دقائق مدة انتظار مركبة الأجرة المحجوزة عبر نظام «هلا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 3.3 دقائق مدة انتظار مركبة الأجرة المحجوزة عبر نظام «هلا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت بيانات صدرت في تقرير لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، اطّلعت «الإمارات اليوم» على نسخة إلكترونية منه، أن زمن انتظار مركبة الأجرة التي يتم حجزها عبر نظام الحجز الإلكتروني في إمارة دبي، انخفض من 11.3 دقيقة إلى 3.3 دقائق، وذلك بين عام 2018 وحتى نهاية عام 2021، أي بنسبة انخفاض تصل الى 70%، كما كشف التقرير عن تمكن نظام الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة من التغلب على عدد من التحديات، من بينها توصيل الركاب الى مواقع غير دقيقة ومغايرة لوجهتهم المطلوبة بسبب عدم تمكّن السائق من الاستعانة بمعلومات الخرائط الجغرافية.

وأطلقت الهيئة شراكة مع شركة «كريم»، العلامة التجارية لشركة الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة في الإمارة، باسم «هلا»، وذلك بهدف رفع كفاءة مركبات الأجرة في الإمارة من حيث سهولة إيجاد المركبات وحجزها إلكترونياً، وتقليص الموعد المتوقع لوصول المركبة.

ووفقاً للتقرير، فإن عدد المركبات المسجلة في تطبيق خدمة «هلا» للحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة بلغ 5500 مركبة، وذلك في وقت استحوذ فيه قطاع مركبات الأجرة على النسبة الكبرى من إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك خلال عام 2021، والتي بلغت 34% من عدد الركاب.

وقالت الهيئة في التقرير إن هناك أربعة تحديات تغلّب عليها نظام الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة، وهي طول زمن انتظار مركبة الأجرة وعدم وضوح المدة المطلوب لوصولها، وسوء التفاهم وصعوبة التواصل بين الراكب والسائق حول مسار الرحلة والوجهة المطلوبة، وتوصيل الراكب الى موقع مغاير لوجهته وما في ذلك من صعوبة لحجز مركبة أخرى خلال الوجود في الشارع، والمدة الزمنية الطويلة المطلوبة للبتّ في شكاوى الركاب وتسلّم مقترحاتهم حول تطوير الخدمة.

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