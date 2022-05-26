الامارات | أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بغرامة قيمتها 30 ألف درهم بحق مقيم (عربي)، بعد إدانته بحيازة مخدر الماريغوانا، وثبت من التحاليل تعاطيه مادة الحشيش المخدرة.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن الواقعة بدأت حين وردت معلومات مؤكدة إلى إدارة مكافحة المخدرات في شرطة دبي، مفادها قيام المتهم بحيازة وإحراز مادة مخدرة بقصد الاتجار بها، وبعد عمل التحريات اللازمة والتأكد من صدق المعلومات، تم استصدار إذن من النيابة لتفتيشه، ونجحت الشرطة في القبض عليه في منطقة خور العنز، وبتفتيشه عُثر بحوزته على علبة سجائر بداخلها لفافة مخلوطة بمخدر الحشيش.

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