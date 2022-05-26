الامارات | 9 معايير لتقييم المدارس المخصصة لاختبار «إمسات»

شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معايير لتقييم المدارس المخصصة لاختبار «إمسات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم مديرو مدارس سيؤدي فيها الطلبة اختبار الإمارات القياسي «EmSAT» تقييمهم في تسعة معايير مختلفة، لتحديد المدارس التي يمكن إجراء الاختبار بها، وتشمل المعايير عدد مختبرات الكمبيوتر، والطاقة الاستيعابية القصوى للأجهزة داخل كل مختبر، ومدى توفر المشرفين على المركز وعددهم، والمشرفين على الاختبار، وعدد موظفي الدعم الفني، وموظفي الاستقبال، وضباط الأمن، ومقدمي خدمات التنظيف، إضافة إلى الممرضين أو الممرضات.

ويعمل مديرو النطاق في الفرع المدرسي الثاني على تحديث قائمة المراكز البالغ عددها 154 مركزاً، وتقييم جملة من الخدمات والمعايير المتوفرة فيها، سعياً منها لتقديم أفضل تجربة للطلبة في أداء اختبار «إمسات»، مع تحديد المدارس التي يمكن استبدالها في حال لم تتوفر فيها معايير التقييم، وترشيح مراكز أخرى بديلة، إضافة إلى ذكر المدارس الراغبة بالاستمرار كمركز للاختبار.

من جهة أخرى، حددت وزارة التربية والتعليم الخامس من يونيو المقبل، موعداً لجلسة اختبار «EmSAT» المؤجلة من يوم 15 مايو الجاري، مشيرة إلى أن الموعد الجديد سيكون لجميع مواد الاختبار، وسيتم إبلاغ الطلبة عن طريق الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أن «إمسات» مجموعة اختبارات إلكترونية معيارية مبنية على المعايير الوطنية، لقياس وتقييم أداء الطلبة في الدولة، لضمان حصولهم على المعارف والعلوم والمهارات اللازمة للمشاركة الفعالة في المجتمع الاقتصادي المعرفي، ويكون الاختبار في أربع مواد هي اللغة العربية، واللغة الانجليزية، والفيزياء، والرياضيات.

ويقيس اختبار «إنجاز» معلومات ومهارات طلبة صفوف الثاني عشر بعد انتهائهم من مرحلة التعليم العام والانتقال إلى مرحلة التعليم العالي. وتعطي هذه الاختبارات أصحاب القرار، من خلال المعلومات والبيانات التي تتيحها، معلومات تفيد في مرحلة التسجيل بالجامعة، وفي تحديث منظومة التعليم.

ويشمل اختبار «إمسات» فئة «إنجاز»، خمس فئات مختلفة هي خريجو الثانوية العامة الراغبون في الالتحاق بالجامعة، وطلبة أنهوا الخدمة الوطنية ويرغبون في الالتحاق بإحدى الجامعات، وموظفون يرغبون في الحصول على ترقية وفق اشتراطات جهة العمل، وخريجون من إحدى الجامعات ويرغبون في الحصول على وظيفة وفق اشتراطات جهة العمل، والراغبون في استكمال دراستهم العليا.

وحددت الوزارة عدداً من مراكز أداء الاختبار على مستوى الدولة، بحيث يؤدي الطلبة الاختبار في 78 مركزاً في إمارة أبوظبي، منها 43 مركزاً للبنات و35 للبنين، و18 في إمارة عجمان بينها 10 للبنات وثمانية للبنين، و23 في إمارة دبي موزعة على 13 للبنات و10 للبنين، و22 في إمارة الفجيرة بينها 11 للبنات ومثلها للبنين، وفي إمارة رأس الخيمة 31 مركزاً موزعة على 16 للبنات و15 للبنين، وفي إمارة الشارقة 36 مركزاً، بينها 17 للبنات و19 للبنين، وفي إمارة أم القيوين ستة مراكز موزعة على ثلاثة للبنات وثلاثة للبنين، وبيّن جدول مراكز الاختبار أن عدداً منها مشترك بين الطلاب والطالبات.

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