الامارات | طقس صحو ومغبر أحياناً

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس صحو ومغبر أحياناً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، ومغبراً أحياناً نهاراً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً على البحر، وتكون مثيرة الغبار نهاراً.

كما توقّع أن تكون الرياح شمالية غربية من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 45 كم/س، والخليج العربي مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:58، والمد الثاني عند الساعة 23:08، والجزر الأول عند الساعة 16:09، والجزر الثاني عند الساعة 05:35.

وتوقع المركز أن يكون بحر عمان متوسط الموج إلى مضطرب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:57، والمد الثاني عند الساعة 08:18، والجزر الأول عند الساعة 12:58، والثاني عند الساعة 01:52.

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