الامارات | رئيس "استشاري الشارقة": لن نتوانى في دعم جهود القطاع الحكومي للارتقاء بأدائه ورفع تنافسيته

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "استشاري الشارقة": لن نتوانى في دعم جهود القطاع الحكومي للارتقاء بأدائه ورفع تنافسيته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، علي ميحد السويدي، حرص المجلس الاستشاري على مواصلة جهوده في رفع الأداء والارتقاء المتواصل بخدمات مختلف القطاعات الحكومية في إمارة الشارقة بهدف تحقيق أعلى المعدلات وتمكينها من إنجاز وتطوير خططها في خدمة شرائح المجتمع مشيرا إلى أن المجلس لن يتوانى في القيام بدوره البرلماني الداعم لهذه الجهود المبذولة وتمكينها من تطوير بيئة خدماتها ورفع تنافسيتها في مختلف المجالات .

جاء ذلك خلال ترؤس السويدي لاجتماع هيئة مكتب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن أعمالها للفصل التشريعي العاشر والمعقود من صباح أمس بمقر المجلس في مدينة الشارقة.

حضر الاجتماع رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى الدكتور شاهين إسحاق المازمي، ورئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي، ورئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة عبيد عوض الطنيجي، ورئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات الدكتور عبدالله إبراهيم الدرمكي، وأمين عام المجلس مقرر هيئة المكتب أحمد سعيد الجروان. كما حضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس نائب مدير إدارة شؤون الجلسات واللجان عبدالعزيز بن خادم.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على مختلف التحضيرات لاختتام أعمال المجلس الاستشاري لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر واستعراض برنامج المجلس وجلساته خلال الفترة المقبلة وموضوعاته العامة.

وبحثت هيئة المكتب في عدد من الموضوعات كما اطلعت على عدد من المقترحات الواردة للمجلس الاستشاري واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة.

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