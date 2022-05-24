الامارات | هيئة البيئة تنظم الصيد بالساحل الشرقي وتقترح آليات جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البيئة تنظم الصيد بالساحل الشرقي وتقترح آليات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت هيئة البيئة بالفجيرة اجتماعاً مع جمعيات الصيادين في الإمارة وممثليها، وذلك بهدف تنظيم عمليات الصيد والتراخيص بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية ووزارة التغير المناخي والبيئة، واقتراح آليات عمل وبرامج جديدة لصيد بحري مستدام يساهم في الحفاظ على الثروة السمكية ويعزز الحياة البحرية.

وأشارت مدير هيئة البيئة أصيلة المعلا إن قطاع الصيادين قطاع مهم جداً حيث يُعد من أهم القطاعات في الدولة والذي يوفر النسبة الأكبر من الغذاء والدواء مقارنةً بالقطاعات الأخرى، كما أن الهيئة تسخر كل جهودها لخدمة الصيادين وحماية موروثهم المهني والاقتصادي بما يتوافق مع خطط الأمن الغذائي للدولة، بالإضافة إلى تنظيم آلية عمل الرحلات البحرية وأنشطتها المتنوعة التي تعزز مكانة الفجيرة وأنشطتها السياحية البيئية بما يحافظ على المحميات البحرية والكائنات الحية التي تذخر بها وعلى رأسها الشعب المرجانية.

كما أبدى ممثلي جمعيات الصيادين عن سعادتهم وامتنانهم بمبادرات هيئة البيئة واهتمامها بخدمة الصيادين، وأكدوا تكاتفهم سوياً مع هيئة البيئة للوقوف على مخرجات تنظم حركة الصيد وتخدم مهنة الصيادين.

من جانبها أعربت أصيلة المعلا عن شكرها للجميع على حسن تعاونهم وسرعة استجابتهم والذي ينُّم عن مدى وعيهم والتزامهم ومسؤوليتهم تجاه مجتمعهم وبيئتهم.

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